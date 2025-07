Domenica 8.30 | un tranquillo muro umano sul lungolago di Como

Ultimo weekend di luglio di un giorno d'estate dopo la pioggia. E di buon mattino già tutti in fila per un battello, per il lago di Como, per una gita, per un selfie dentro questo Lario tanto amato. Persino per uno sciagurato tuffo. Scene alle quali ci stiamo oramai abituando mentre chi ci vive. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Quando si gioca l'ultima giornata? Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano mercoledì, giovedì o domenica? - A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: su tutti il testa a testa tra Napoli e Inter per lo scudetto.

Domenica infernale a Como per il traffico: quasi un'ora per fare 3 km - Se ieri, complice il grande evento a Cernobbio, si sono registrate numerose criticità legate al traffico, anche oggi – domenica 25 maggio – la situazione non sembra essere migliorata.

Domenica, 8.30: un tranquillo muro umano sul lungolago Como - E di buon mattino già tutti in fila per un battello, per il lago di Como, per una gita, per un selfie dentro questo Lario tanto amato.