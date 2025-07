Domani Sefcovic riferisce ai 27 sull' intesa sui dazi

Domani il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, a quanto si apprende, riferirĂ ai 27 Rappresentanti Permanenti dell'Ue - nella riunione del Coreper II - in merito all' accordo raggiunto sui dazi in Scozia.

S'è sentito in dovere, Maros Sefcovic, di dare (ulteriori) spiegazioni al Parlamento europeo sul tema dei dazi.

Se tutte le indagini in corso negli Usa per motivi di sicurezza nazionale sull'export di prodotti europei sfociassero in dazi, a essere colpito sarebbe il 97% delle esportazioni Ue oltreoceano.

Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, avrĂ una telefonata con uno dei due capi negoziatori Usa Jamieson Greer nel pomeriggio, verso le nostre 17.

Occidentale si è chiusa, almeno per il momento, la partita sui dazi di Unione Europea e Stati Uniti.

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto un accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea, che prevede una tariffa base del 15% sulle merci europee esportate negli USA.