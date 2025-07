Domani i governi di Thailandia e Cambogia s’incontreranno in Malaysia per trovare un’intesa

Spiragli di luce nel conflitto tra Thailandia e Cambogia: i governi dei due Paesi hanno accettato la mediazione della Malaysia per porre fine agli scontri degli ultimi giorni. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri malaysiano Mohamad Hasan; il primo ministro cambogiano Hun Manet e quello thailandese Phumtham Wechayachai si incontreranno domani sera, in cerca di un accordo. Nella giornata di ieri, il presidente statunitense Donald Trump ha rivelato di aver parlato con entrambi i governi, invitandoli al cessate il fuoco e ad avviare delle trattative. cambogiano. Gli scontri tra le due nazioni hanno avuto inizio giovedì, ma hanno giĂ causato oltre trenta morti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Domani i governi di Thailandia e Cambogia s’incontreranno in Malaysia per trovare un’intesa

