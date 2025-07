Dolore al petto cerca un pronto soccorso su Google ma era chiuso da anni | turista morto

Ferrara, 27 luglio 2025 – Muore davanti alla Casa di ComunitĂ San Camillo, a Comacchio. L’uomo, un turista di 55 anni di Milano, è spirato quando era ormai all’ingresso. Aveva accusato, ieri mattina, forti dolori al petto. E, chiedendo aiuto a un vicino di casa, si era fatto portare in auto al San Camillo, ospedale che avevano trovato consultando Internet. Ma il servizio d’emergenza è chiuso da tempo, non è piĂą attivo dal 2013, da ben 12 anni. Al San Camillo c’è un Cau, centro assistenza urgenza pensato per pazienti a bassa criticitĂ . Quando sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 c’era piĂą nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dolore al petto, cerca un pronto soccorso su Google ma era chiuso da anni: turista morto

In questa notizia si parla di: anni - chiuso - petto - turista

Re Carlo III ha chiuso le celebrazioni per gli 80 anni dalla fine della guerra, rinforzando il suo ruolo di pacificatore: «Urge l’impegno per la pace» - I eri sera, re Carlo III ha fatto il suo ingresso con Camilla alla Horse Guards Parade, nel centro di Londra, per godersi il commovente concerto organizzato a conclusione delle celebrazioni per gli 80 anni dal VE Day.

Vende alcol anche a un bambino di 11 anni: mini market chiuso dalla Questura (ma riapre senza permesso) - Brugherio (Monza e Brianza), 14 maggio 2025 – Sorpresi a vendere alcol a minori. Mercoledì i carabinieri della Stazione di Brugherio hanno eseguito un provvedimento di chiusura di 10 giorni per un minimarket del paese, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica.

Bindi: “Meloni non ha preso le distanze dal neofascismo degli anni ’70. Noi invece abbiamo chiuso con quel periodo”. Su La7 - Bordate assortite dell’ex ministra della Sanità Rosy Bindi all’indirizzo di Giorgia Meloni e del suo governo, nel corso della trasmissione In altre parole, su La7.

Dolore al petto, cerca un pronto soccorso su Google ma era chiuso da anni: turista morto; Due turisti australiani accoltellati a Venezia. Patteggiano i giovani aggressori; Castellammare: il pronto soccorso chiude per Covid, 49enne muore d'infarto in sala d'attesa. Aperta un'inchies.

Dolore al petto, cerca un pronto soccorso su Google ma era chiuso da anni: turista morto - L’uomo, un turista di 55 anni di Milano, è spirato quando era ormai all’ingresso. Segnala ilrestodelcarlino.it