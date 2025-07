Dodo Juventus | posizione chiara da parte della Fiorentina Permanenza o cessione? Si va in questa direzione per il futuro del brasiliano

Dodo Juventus: posizione netta da parte della Fiorentina. Rimane o sarà cessione? Si va in questa direzione per il futuro del terzino. Il calciomercato Fiorentina si concentra sulle fondamenta della squadra. La priorità della dirigenza viola è quella di blindare i suoi giocatori più importanti, ma le trattative per i rinnovi di contratto procedono a velocità diverse. Mentre per Moise Kean la fumata bianca sembra vicina, la situazione di Rolando Mandragora è in fase di stallo. Più definita, invece, la posizione su Dodo. Kean, il rinnovo è vicino. Per Mandragora è stallo totale. La trattativa più importante è quella per Moise Kean.

Venezia Fiorentina 2-1: colpo salvezza della squadra di Di Francesco. I viola rimangono a -5 dalla Juventus - di Redazione JuventusNews24 Venezia Fiorentina 2-1: i viola rimangono a -5 dalla Juve. Vince la squadra di Di Francesco, sono tre punti pesantissimi.

Frey svela: «Mi voleva la Juventus, ma non sarei mai andato per amore della Fiorentina». Retroscena dell’ex portiere - di Redazione JuventusNews24 Frey: «Mi voleva la Juventus, non sarei mai andato». La rivelazione dell’ex portiere della Fiorentina.

Che partita tra Juventus e Fiorentina! ? - Questo è il canale ufficiale per la Serie A, fornendo tutti gli ultimi punti salienti, interviste, notizie e funzionalità per tenerti aggiornato … Guarda questo video su Youtube L'articolo Che partita tra Juventus e Fiorentina!? proviene da JustCalcio.

Dodo Juventus, l’esterno brasiliano ha deciso: non vuole rinovare il suo contratto con la Fiorentina! I possibili sviluppi - I possibili sviluppi attorno all’obiettivo bianconero Il calciomercato Juventus continua a monitor ... Si legge su juventusnews24.com

La cessione sblocca l’affare con la Fiorentina: accordo per Dodo - Nonostante l’arrivo in panchina di Stefano Pioli Dodo ha comunque deciso di lasciare la Fiorentina in questo calciomercato. calciomercatoweb.it scrive