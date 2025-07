Doctor odyssey stagione 2 | la verità dura secondo joshua jackson

la cancellazione di “doctor odyssey”: un risultato inatteso per i fan. Recentemente, la serie televisiva “Doctor Odyssey” è stata ufficialmente cancellata da ABC dopo una sola stagione, lasciando molti spettatori e addetti ai lavori sorpresi. La decisione si è verificata in modo automatico, poiché i contratti del cast principale sono scaduti senza essere rinnovati. Nonostante questa scelta sia stata interpretata come una cancellazione definitiva, ABC ha negato formalmente che il programma sia stato ufficialmente annullato. L’assenza di accordi di rinnovo indica chiaramente la volontà del network di interrompere la produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

