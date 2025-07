Docente per l’inclusione Miceli | La vera emergenza è la precarietà non l’etichetta Tra 122.000 supplenti e il 70% dei prof senza titolo al Nord la proposta della Lega distrarrà dai nodi irrisolti del sostegno?

L’avvio dell’iter parlamentare sulla proposta di legge targata Lega, mirata a sostituire la storica qualifica di docente di sostegno con quella di insegnante per l’inclusione, ha generato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e il mondo della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docente - inclusione - miceli - vera

Le nuove Indicazioni nazionali e la scuola dell’Infanzia: centralità del bambino nel progetto educativo, campi di esperienza, gioco, inclusione e il docente come mediatore del sapere - La scuola dell’infanzia, come delineata dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2025, si configura come la prima tappa del sistema educativo nazionale.

“Non più docente di sostegno, ma docente per l’inclusione”. Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega. Cosa è previsto. TESTO - Inizia, in Commissione Cultura alla Camera, l'esame della proposta di legge, presentata dalla Lega, che introduce una novità significativa nel panorama scolastico: la sostituzione della qualifica di docente di sostegno con quella di docente per l’inclusione.

Verso il docente per l’inclusione: perché non trasformare l’inclusione scolastica in una vera e propria materia curricolare trasversale? Lettera - Inviata da Simone Billeci - La recente proposta di legge avanzata dalla Lega, attualmente all’esame della Commissione Cultura della Camera, che intende sostituire la denominazione di “docente di sostegno” con quella di “docente per l’inclusione”, si configura come una svolta simbolica e pedagogica di grande rilievo per il sistema scolastico italiano.

Docente per l'inclusione, Miceli: La vera emergenza è la precarietà , non l’etichetta. Tra 122.000 supplenti e il 70% dei prof senza titolo al Nord, la proposta della Lega distrarrà dai nodi irrisolti del sostegno?; Il docente di sostegno diventa docente per l'inclusione: cosa cambia con la proposta di legge della Lega?.

Il docente di sostegno diventa docente per l’inclusione: cosa cambia con la proposta di legge della Lega? - E' stato avviato in Commissione Cultura alla Camera l’esame della proposta di legge presentata dalla Lega che introduce il "docente per l’inclusione", termine che vuole sottolineare il valore pedagogi ... orizzontescuola.it scrive

Verso il docente per l’inclusione: perché non trasformare l’inclusione scolastica in una vera e propria materia curricolare trasversale? Lettera - La recente proposta di legge avanzata dalla Lega, attualmente all’esame della Commissione Cultura della ... Come scrive orizzontescuola.it