Djalò Juve ai titoli di coda | bianconeri pronti a cederlo ma c’è un problema da risolvere Cosa filtra sul futuro del portoghese

Djalò Juve ai titoli di coda: bianconeri pronti a cederlo, ma c’è un problema. Cosa filtra sul futuro del portoghese, rientrato dal prestito al Porto. Tiago Djaló  si appresta a lasciare la Juve  in estate. Il difensore portoghese, che è arrivato a Torino nel gennaio 2024 dal Lille, non rientra più nei piani tecnici del club bianconero. Dopo una stagione caratterizzata da difficoltà , tra cui un prestito problematico al Porto, la Juve  ha deciso di cederlo. Tuttavia, come riportato da La Stampa, la sua cessione si sta rivelando complessa, principalmente a causa del suo elevato ingaggio, che rappresenta un ostacolo significativo nella ricerca di acquirenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

