Dj Godzi non sarà cremato in Spagna | perché cambia tutto

Una svolta inattesa nella vicenda della misteriosa morte di dj Godzi, al secolo Michele Noschese. Il padre, ex primario ospedaliero e figura centrale e alla ricerca di verità su quanto accaduto a Ibiza, ha rinunciato alla richiesta di cremazione in Spagna. Lo rivela il Corriere della Sera, spiegando che la decisione è maturata nel pomeriggio di sabato alla luce di "nuove circostanze personali e familiari". Il corpo sarà dunque riportato in Italia. A caldo, subito dopo la morte del ragazzo, il Giuseppe Noschese, il padre, aveva spiegato di valutare l'ipotesi di far cremare il figlio in Spagna perché "mia moglie non può reggere a vederlo così, lo hanno conciato per bene". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dj Godzi non sarà cremato in Spagna: perché cambia tutto

In questa notizia si parla di: godzi - sarà - spagna - cremato

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center dell’ospedale Cardarelli di Napoli, padre di Michele, in arte Dj Godzi, morto in Spagna nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, è a Ibiza per riportare a casa la salma del figlio Vai su Facebook

Dj Godzi, il suo corpo non sarà cremato a Ibiza. Il nodo delle due perizie; Michele Noschese massacrato a Ibiza, padre costretto a cremarlo: Non posso metterlo nella bara così; Dj Godzi non sarà cremato in Spagna: perché cambia tutto | .it.