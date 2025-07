Dj Godzi la famiglia vuole cremare il corpo in Italia La nuova perizia smentisce l’autopsia | Ci sono fratture

C’è uno sviluppo nel caso di Michele Noschese, noto come dj Godzi, morto una settimana fa a Ibiza, mentre era in stato di fermo da parte della guardia civil. La famiglia, tramite il procuratore Hugo Valparis Sanchez e l’avvocato Rosanna Alvaro, ha formalmente rinunciato alla richiesta di cremazione in Spagna e ha chiesto di riportare il corpo in Italia. In un’istanza al giudice istruttore della sezione n.2 del Tribunale di Ibiza – come riporta Ansa – si sollecita urgentemente l’autorizzazione al trasferimento della salma a Roma, dove avverrĂ la cremazione, alla presenza di tutta la famiglia. La decisione è stata presa alla luce di “nuove circostanze personali e familiari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dj Godzi, la famiglia vuole cremare il corpo in Italia. La nuova perizia smentisce l’autopsia: “Ci sono fratture”

DJ Godzi morto a Ibiza: famiglia denuncia omicidio volontario - Michele Noschese muore dopo l’intervento della Guardia Civil: padre contesta la ricostruzione ufficiale.

La Guardia Civil: “Dj Godzi è stato ucciso dalle droghe”. La famiglia: ora nuove indagini - Il giallo della morte a Ibiza del 35enne napoletano Michele Noschese. Il papà Giuseppe: “La fine tragica di mio figlio mi riporta alla mente quella di Maradona, che avevo conosciuto a Napoli.

“L’autopsia su Michele Noschese incompleta e frettolosa” la famiglia di Dj Godzi chiede altri accertamenti - Eseguita l'autopsia sul corpo di Michele Noschese, Dj Godzi. Ma i legali della famiglia la ritengono "incompleta".

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Dj Godzi. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, infatti, gli esami medico-legali compiuti su richiesta della famiglia sul cadavere di Michele Noschese, morto una settimana fa a Ibiza, hanno evidenziato che

