Dividendi da 3 miliardi nelle casse dello Stato il tesoretto delle partecipate

Le casse dello Stato respirano grazie ai maxi dividendi delle partecipate. In vista della prossima Manovra la maggioranza potrà contare su oltre 3 miliardi di euro provenienti dalle società a partecipazione pubblica, da Cassa depositi e prestiti a Consap. I risultati riportati nell’assestamento di bilancio approvato al Senato, atteso ora all’esame della Camera, superano le stime del governo nella precedente legge di Bilancio. A dicembre, infatti, il ministero dell’Economia aveva previsto di raccogliere dalle partecipate circa 2 miliardi di euro: cifra che è stata superata di 1,3 miliardi. L’assestamento di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dividendi da 3 miliardi nelle casse dello Stato, il tesoretto delle partecipate

