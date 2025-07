Diversi locali della movida nei guai | riscontrate carenze igienico sanitarie

Controlli nella movida di Chiaia per i carabinieri. I militari, nella zona dei baretti, hanno trovato tre ragazzi – il piĂą piccolo ha 16 anni - con le armi in pugno. “Non volevo fare niente di male, solo qualche foto”, si sarebbe giustificato un odei giovanissimi.I carabinieri hanno sequestrato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Controlli nella movida a Civitanova Marche, sanzioni a diversi locali per risse tra giovani e consumo di droga - Controlli straordinari a Civitanova Marche: sanzioni per illeciti amministrativi durante la movida, sequestri di sostanze e interventi per liti.

Controlli sulle spiagge e in zona movida: diversi minorenni nei guai - Continuano i controlli dei Carabinieri lungo le coste e nei luoghi della movida della penisola sorrentina, con particolare attenzione alla devianza giovanile, che spesso minaccia la sicurezza pubblica e la serenitĂ dei cittadini.

Diversi locali della movida nei guai: riscontrate carenze igienico sanitarie; Como, locale della movida nei guai: pagava l’addetto all’accoglienza in aperitivi; San Benedettto, scattato il giro di vite sulla movida dopo l'ordinanza del sindaco: alcol a un minore, barista.

Controlli nei luoghi della movida, oltre 2 mila euro di multe per due locali del centro storico - Uno si trova in piazza della Rivoluzione e l'altro nelle vicinanze di piazza Aragona: erano sprovvisti di tabelle alcolemiche, etilometro, occupavano abusivamente il suolo pubblico e non avevano per l ... Lo riporta palermotoday.it

Movida sul Garda, silenziati i chioschi: «Non sono discoteche, basta con i dj-set» - Ma l’opposizione lo attacca Il caso dell’ordinanza del Tribunale di Verona che a metà luglio ha «silenziato», alla mezzanotte, la s ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it