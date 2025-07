Disordini No Tav in Val Susa Meloni | Atti indegni di un Paese civile

Dopo i disordini in Val di Susa, dove gruppi organizzati di No Tav hanno occupato l’autostrada Torino-Bardonecchia, dato l’assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le forze dell’ordine e appiccato incendi, sono arrivate le reazioni del governo. « Vergognoso quanto accaduto. Atti di guerriglia urbana indegni di una Nazione civile, che non hanno nulla a che vedere con l’espressione del dissenso e che condanniamo con fermezza», ha detto la premier Giorgia Meloni, esprimendo «piena solidarietà » agli agenti che «hanno dimostrato il loro valore e il loro senso del dovere». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato che «non si è trattato di dissenso, ma di un vero e proprio atto di guerriglia urbana», parlando inoltre di «volto peggiore di un estremismo ideologico che va isolato e represso con fermezza ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disordini No Tav in Val Susa, Meloni: «Atti indegni di un Paese civile»

In questa notizia si parla di: disordini - susa - meloni - atti

