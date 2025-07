Disertiamo il silenzio | le campane delle chiese suoneranno per dire basta alla guerra

Reggio Calabria si unisce al grido che attraversa l’Italia e rompe il silenzio sull’orrore della guerra nella Striscia di Gaza. Questa sera, alle ore 22, le campane delle chiese della diocesi di Reggio Calabria-Bova suoneranno per dire con forza basta guerra. Un gesto simbolico, ma carico di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Appello degli artisti al Festival di Cannes contro il silenzio sulla guerra a Gaza - Decine di grandi nomi del cinema mondiale, da Pedro Almodovar a Richard Gere, hanno denunciato il "silenzio" di fronte alla guerra a Gaza, in un appello pubblicato alla vigilia dell'apertura del Festival di Cannes.

GAZA MUORE DI FAME: DISERTIAMO IL SILENZIO Anche il Comune di Valellaghi aderisce alla mobilitazione "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio" promossa dagli attivisti di Ultimo Giorno di Gaza. L'assordante silenzio attorno al genocidio in corso a G

Le campane delle chiese agrigentine suoneranno contro la guerra a Gaza: l'appello dell'arcivescovo - L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla chiesa agrigentina chiede, per oggi, di intensificare la preghiera per la pace e di aderire all'iniziativa "Disertiamo il s

