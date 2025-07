Disconnettersi da tutto e immergersi in paesaggi perfetti come quelli della Toscana Godere dei benefici delle acque termali in Val d’Orcia e a Castrocaro in Romagna

M inerali, fanghi, sale marino. La beauty routine degli antichi romani oggi si pratica nelle spa. Tra un tuffo in piscina e visite ai borghi. La Val d’Orcia rappresenta l’essenza del paesaggio toscano. Vigne, uliveti e campi coltivati restituisce alla vista il concetto più puro e armonioso di bellezza. Straordinarie anche le Crete Senesi con i calanchi dai toni ocra. L’ideale per abbandonarsi al relax, dedicarsi a passeggiate e alle visite dei tanti borghi che punteggiano e impreziosiscono il territorio, come San Quirico d’Orcia scrigno medievale di origine etrusca. Scoperto a Pompei il più grande complesso termale privato: relax e lusso dell’antica elite X Leggi anche › Vacanze in Tirolo: avventura e relax nella splendida Valle di Ötztal Attraversato dalla Via Francigena, sino al 2 novembre fa da scenario a Forme nel verde, rassegna di scultura, nata nel 1971 in uno dei giardini all’italiana più belli, gli Horti Leonini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

