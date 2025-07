Disabili maltrattati a Villa Santa Maria di Tavernerio un papà | Lividi graffi e lesioni sul corpo di nostro figlio Ora la verità emerge

Milano – Il ricordo di Domenico C. torna al 2020 quando il figlio, in piena pandemia, era stato ricoverato nel centro di riabilitazione privato convenzionato Villa Santa Maria di Tavernerio, specializzato nella cura dell’autismo, dove è rimasto fino al 2021. “Finalmente sta venendo a galla la verità – racconta – e speriamo che tutto questo sia utile per un cambiamento: i minorenni, tanto più se affetti da gravi disabilità che li rendono indifesi, vanno amati e rispettati”. Domenico, residente a Pogliano Milanese, è uno dei genitori che hanno sporto denuncia alla Procura di Como, che ora ha chiuso la indagini nei confronti di 14 operatori sanitari, attualmente non più in servizio nella struttura, accusati di aver maltrattato tra il 2018 il e 2021 una quindicina di ospiti, bambini e adolescenti “affetti da patologie fisiche e psichiche altamente invalidanti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disabili maltrattati a Villa Santa Maria di Tavernerio, un papà : “Lividi, graffi e lesioni sul corpo di nostro figlio. Ora la verità emerge”

"Un regime improntato a violenza e paura per sottomettere" i bambini "attraverso percosse, vessazioni e minacce". Di questo sono accusati 14 ex operatori sanitari del Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza Villa Santa Maria

