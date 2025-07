Dipendenze | verità responsabilità e libertà

Dipendenze giovanili: una sfida urgente che chiama ascolto, verità e responsabilità. Le dipendenze non iniziano con una sostanza. Iniziano con un vuoto. Con una crepa emotiva: alienazione, solitudine, insicurezza — spesso invisibili agli occhi degli adulti, ma brucianti dentro. È in quel varco che la droga si insinua, travestita da scorciatoia, da tregua temporanea dalla realtà. In questo scenario, la politica ha un dovere doppio: ascoltare e prevenire. Perché il primo passo non è alzare il dito e dire “no alla droga”, ma abbassare lo sguardo e chiedersi: perché tanti giovani le dicono di sì? Le dipendenze non sono un tema da relegare ai margini del dibattito politico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

