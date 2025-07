Dietro gli audio di Raoul Bova può esserci molto più del gossip | l’ipotesi dell’estorsione

Il 21 luglio Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo ha pubblicato le conversazioni private tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. Da queste chat si può ricostruire una relazione tra i due, almeno occasionale. Gli audio inviati da Raoul Bova sono diventati virali sui social innescando un nuovo trend. Dietro una storia che sembrava solo gossip però potrebbe esserci altro: la procura di Roma ha aperto un'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raoul Bova due giorni prima di vedere i suoi audio dati in pasto ai social aveva ricevuto un messaggio da un numero anonimo. Nel testo il mittente scriveva: “O paghi o le tue chat con Martina saranno rese pubblico e ti sputtaniamo”. Lui non aveva ceduto e i s Vai su X

Raoul Bova ricattato per le chat intime con Martina Ceretti: inchiesta su tentata estorsione per messaggi e audio rubati Vai su Facebook

