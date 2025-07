Dieta Halal nelle mense scolastiche di Bologna | inclusione alimentare o scontro ideologico?

Dal prossimo settembre 2025, le mense scolastiche di Bologna introdurranno la possibilità per le famiglie di scegliere un menù conforme ai precetti della legge islamica, affiancandolo alle opzioni già esistenti come quelle vegetariane, vegane o prive di carne o pesce. La novità , annunciata dall’amministrazione comunale, ha suscitato reazioni forti e contrastanti, soprattutto da parte dei . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

