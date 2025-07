Dieta Halal nelle mense scolastiche di Bologna | ed è subito polemica

Dal prossimo settembre, le scuole di Bologna inizieranno a offrire un menù che include anche la dieta Halal. La decisione, annunciata dalla direttrice del Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni, Veronica Ceruti, si inserisce in un quadro più ampio di pluralismo alimentare già presente nel servizio mensa: sono infatti già disponibili opzioni vegetariane, vegane e menù privi di carne o pesce. A differenza di queste, l'introduzione dell'opzione Halal ha suscitato reazioni più contrastanti, dando vita a un dibattito che non riguarda soltanto l'organizzazione dei pasti scolastici, ma coinvolge più profondamente il rapporto tra servizi pubblici, istanze religiose e convivenza culturale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

