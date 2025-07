Dializzati reggini Muraca | Asp e Regione ignorano il diritto alla cura di prossimità

“È grave e inaccettabile che, a distanza di mesi, la richiesta formale dell'Asp di Reggio Calabria per l'aumento dei posti rene sul territorio non abbia ancora ricevuto alcuna risposta dalla Regione”.Lo afferma il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca, che nei giorni scorsi ha incontrato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: muraca - regione - dializzati - reggini

“Dializzati reggini costretti a disagi inaccettabili”, Muraca attacca Asp e Regione; News Calabria: le notizie in tempo reale; Attualità: Notizie ed aggiornamenti.

Sardegna, regione per turisti ma non per i dializzati - Vita.it - Centinaia di richieste da tutta l'Italia e persino dall'estero, ma i 35 centri dialisi riescono a soddisfare a fatica i 1. Si legge su vita.it