Di Francesco su Frattesi | Mi somiglia! Se è indeciso sull’Inter venga al Lecce

Il nuovo tecnico giallorosso scherza con affetto sul centrocampista nerazzurro: «È il mio erede in campo, in Salento si sta benissimo». Intervistato da la Repubblica, il nuovo allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato con entusiasmo e ironia anche di un giocatore dell' Inter: Davide Frattesi. Un elogio che va ben oltre il semplice riconoscimento tecnico, perché per Di Francesco il centrocampista nerazzurro è, per caratteristiche, il suo vero erede in campo. « Frattesi mi somiglia! », ha dichiarato il tecnico, rispondendo alla domanda su quale centrocampista attuale gli ricordi sé stesso in carriera.

