Di Francesco ricorda Acerbi | Lo tolsi al 13’ se lo meritava Mi ringrazia ancora oggi

Di Francesco ha parlato a La Repubblica in un'intervista, in cui ha anche ricordato un aneddoto su Acerbi, difensore dell'Inter. Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Lecce, ha rilasciato un'intervista a la Repubblica nella quale ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi anche su ex giocatori allenati in passato. Tra questi, ha citato Francesco Acerbi, oggi colonna della difesa dell' Inter, protagonista di un curioso episodio ai tempi del Sassuolo. « Acerbi mi ringrazia per una lezione », ha raccontato Di Francesco. « Lo tolsi dal campo al tredicesimo minuto del primo tempo, in amichevole.

