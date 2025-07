Deve tornare in carcere dopo aver violato gli obblighi imposti dal giudice | trovato a Piombino

PIOMBINO – Un 35enne originario della provincia di Bergamo, giĂ noto alle forze dell’ordine e domiciliato temporaneamente nella zona di Piombino per motivi di lavoro, è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito di un controllo sul territorio, intensificato in questo periodo di alta affluenza turistica nelle localitĂ litoranee. L’uomo, fermato per accertamenti dai militari della compagnia di Piombino, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autoritĂ giudiziaria. Il provvedimento è scattato a seguito dell’ aggravamento di una misura cautelare precedentemente disposta, dovuto alla violazione degli obblighi imposti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

