Deraglia treno nel sud della Germania | ci sono morti e feriti

Grave incidente ferroviario in Germania, dove un treno regionale con 100 persone a bordo è deragliato nel distretto di Biberach, nel Baden-Wurttemberg, nel sud della Germania. I media locali riferiscono di diversi morti e feriti mentre le squadre di soccorso sono sul posto per cercare di liberare i passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere. Tra le possibili cause una frana o un albero sui binari mentre il treno percorreva un tratto in mezzo alla foresta. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Deraglia treno nel sud della Germania: ci sono morti e feriti

In questa notizia si parla di: treno - germania - sono - morti

Da Firenze a Monaco di Baviera in treno: dal 2026 il Frecciarossa collegherà Roma alla Germania - Firenze, 21 maggio 2025 – Passerà (e si fermerà ) anche da Firenze il nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità che unirà Roma a Monaco di Baviera.

Turismo Germania: 200 anni Isola dei Musei, presto treno Roma-Berlino - Roma, 6 giu. (askanews) - Serata Germany Travel con focus su Berlino, con la partecipazione del ceo di visitBerlin Burkhard Kieker, di Carlo Carbone, Market & Media Relations Manager visitBerlin e di Moritz van Duelmen, Kulturprojekte Berlin, al Goethe Institut a Roma, dove la direttrice dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (ENGT), Agata Marchetti, ha presentato ai giornalisti i punti forti delle campagne 2025 per i viaggiatori italiani in Germania.

Germania, 4 feriti con un’accetta sul treno: arrestato un uomo - (Adnkronos) – Momenti di panico a bordo di un treno dell'alta velocità nel sud della Germania. Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito con un'accetta quattro persone, conferma la polizia, come riporta l'agenzia tedesca Dpa.

Germania, treno deraglia in Baden-Württemberg: diversi morti https://repubblica.it/esteri/2025/07/27/news/germania_incidente_treno_morti_baden_wurttemberg-424755971/… Vai su X

Momenti di panico a bordo di un treno dell'alta velocità nel sud della Germania. Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito con un'accetta quattro persone, conferma la Polizia, come riporta l'agenzia tedesca Dpa. È avvenuto all'altezza di Strasskirchen, in Ba Vai su Facebook

Deraglia un treno con 100 passeggeri in Germania, diversi morti; Germania: deraglia un treno con 100 passeggeri a bordo, ci sarebbero morti e feriti; Treno deraglia in Germania, ci sono diversi morti.

Deraglia treno nel sud della Germania: ci sono morti e feriti - Un treno Regional Express della Deutsche Bahn è deragliato attorno alle 18. Scrive ilgiornale.it

Treno deraglia in Germania, si temono molti morti: passeggeri intrappolati nei vagoni, corsa contro il tempo per salvarli - Un treno con 100 passeggeri a bordo è deragliato questa sera nel Baden- Segnala ilmattino.it