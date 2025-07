Denzel washington e il thriller crime del 1991 scritto per un’altra leggenda del cinema

Il film Ricochet rappresenta una delle opere meno valorizzate della carriera di Denzel Washington, nonostante le sue qualitĂ intrinseche e la presenza di interpreti di rilievo. Originariamente, il progetto era pensato come un sequel del franchise Dirty Harry, ma finì per diventare un thriller indipendente che mette in evidenza le capacitĂ dell'attore protagonista e si distingue nel panorama cinematografico degli anni '90. ricochet: uno dei film piĂą sottovalutati di denzel washington. denzel washington eleva il thriller con una performance di altissimo livello. Ricochet è un prodotto cinematografico che combina elementi di crime story e azione, offrendo a Washington l'opportunitĂ di interpretare un ruolo complesso e sfaccettato.

In questa notizia si parla di: denzel - washington - thriller - crime

