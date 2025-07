Dengue l’allarme dell’infettivologo Burioni | Segnale che non va sottovalutato ora lotta alle zanzare

Bologna, 27 luglio 2025 –????? Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, lei ha lanciato l’allarme sui tre casi di Dengue ’autoctoni’, tutti nell’area di Budrio. PerchĂ© questa preoccupazione? “A differenza dei casi importati, dove la persona si infetta all’estero e poi manifesta i sintomi al ritorno, qui parliamo di pazienti che non hanno viaggiato. Questo significa che hanno contratto il virus sul territorio, da una zanzara infetta. E questo è un segnale molto preoccupante perchĂ© la malattia può mettere radici”. Come avviene il contagio? “La Dengue viene trasmessa solo dalla zanzara tigre, che punge una persona malata e poi trasmette il virus pungendo qualcun altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dengue, l’allarme dell’infettivologo Burioni: “Segnale che non va sottovalutato, ora lotta alle zanzare"

Como, allarme sanitario a Capiago Intimiano per un caso di febbre Dengue: scattano tre giorni di disinfestazione - Capiago Intimiano (Como), 3 maggio 2025 – La disinfestazione programmata dopo la scoperta di un caso di Dengue nel Comasco sarà  eseguita a partire da oggi, sabato 3 maggio, fino al 5 maggio nella frazione Olmeda del Comune di Capiago Intimiano, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata.

Dengue, torna l’allarme in Italia: l’avvertimento di Bassetti - Con l’arrivo dei primi caldi, torna alta l’allerta per la Dengue, la cosiddetta “febbre spaccaossa”, una malattia infettiva che sta lentamente diventando una minaccia reale anche alle nostre latitudini.

Caso di Dengue nel Comasco, iniziata la disinfestazione: “Importato dall’estero, nessun allarme” - Allarme sanitario in provincia di Como, a Capiago Intimiano. Nel comune è stato accertato un caso di dengue: si tratta di un residente di ritorno da un viaggio all’estero che ha accusato i malori tipici della malattia.

