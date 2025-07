Demon slayer sta per battere un record che nemmeno one piece può toccare

Il panorama dei manga contemporanei è caratterizzato da titoli che, grazie a numeri impressionanti di vendite e record storici, stanno ridefinendo i parametri del successo nel settore. Tra questi, due franchise emergono come esempi emblematici: One Piece e Demon Slayer. Quest’ultimo sta attirando l’attenzione per aver raggiunto traguardi che potrebbero inserirlo tra le serie più importanti di sempre. In questo articolo si analizzano le performance di Demon Slayer, il suo posizionamento rispetto ai record storici e le prospettive future. demon slayer si avvicina a un record storico nell’industria del manga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer sta per battere un record che nemmeno one piece può toccare

In questa notizia si parla di: demon - slayer - record - piece

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La recente notizia ha scosso il mondo degli appassionati. Natsuki Hanae, la voce giapponese ufficiale di Tanjiro, ha annunciato che il doppiaggio dell’intera trilogia Demons Slayer: Infinity Castle è concluso, lasciando intuire un possibile anticipo nell’uscita dei prossimi film.

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre - Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, registrando risultati che stanno superando le aspettative e battendo record storici dell’animazione.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha oltrepassato un nuovo traguardo impressionante: più di 220 milioni di copie in circolazione globalmente (cartaceo + digitale) per i soli 23 volumi che compongono l’intera serie. Un risultato enorme, soprattutto se si pensa c Vai su Facebook

Solo Leveling supera One Piece come anime più popolare su Crunchyroll; ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Will Break Its Own Record and Then Hayao Miyazaki’s; I 5 manga che hanno superato nelle vendite ONE PIECE: almeno una volta.

Demon Slayer: il nuovo film batte numerosi record di incassi in Giappone al debutto nelle sale - Il Castello dell'Infinito ha superato i precedenti record stabiliti ai box office. Lo riporta msn.com

Demon Slayer batte One Piece: è il manga più venduto! - Demon Slayer ha conquistato un record sensazionale, che gli vale il primo posto nella speciale classifica dei manga più venduti in Giappone. Come scrive tomshw.it