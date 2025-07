Demon slayer infinity castle | il teaser atteso svela una battaglia epica a sdcc

anticipazioni sul nuovo film di demon slayer: infinity castle. Il film Demon Slayer: Infinity Castle si prepara a debuttare nelle sale statunitensi, ma già in occasione della recente edizione del San Diego Comic-Con sono state svelate importanti anteprime. La presentazione ha messo in evidenza uno dei momenti più attesi della pellicola, ovvero il combattimento tra alcuni dei protagonisti principali e i potenti antagonisti. Questo articolo analizza le anticipazioni più recenti, concentrandosi sulla scena di battaglia e sui personaggi coinvolti. la prima anteprima del combattimento epico nel teaser poster.

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La recente notizia ha scosso il mondo degli appassionati. Natsuki Hanae, la voce giapponese ufficiale di Tanjiro, ha annunciato che il doppiaggio dell’intera trilogia Demons Slayer: Infinity Castle è concluso, lasciando intuire un possibile anticipo nell’uscita dei prossimi film.

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre - Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, registrando risultati che stanno superando le aspettative e battendo record storici dell’animazione.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

