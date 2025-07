Demon slayer | il ritardo del sequel di infinity castle come una benedizione per i fan

Il successo di Demon Slayer: Infinity Castle ha rivoluzionato il panorama cinematografico degli anime, registrando un’eccezionale affluenza al botteghino in Giappone e alimentando grandi aspettative per le prossime uscite della trilogia. Questo articolo analizza le tempistiche previste per i prossimi capitoli, l’importanza di una produzione accurata e il riscontro positivo ottenuto finora dal pubblico e dalla critica. programmazione dei futuri episodi della trilogia di demon slayer: infinity castle. date di uscita previste per i film successivi. Sebbene non siano state annunciate date ufficiali, fonti affidabili indicano che il secondo capitolo della serie potrebbe arrivare nel 2027, mentre il terzo è previsto per il 2029. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer: il ritardo del sequel di infinity castle come una benedizione per i fan

In questa notizia si parla di: demon - slayer - infinity - castle

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La recente notizia ha scosso il mondo degli appassionati. Natsuki Hanae, la voce giapponese ufficiale di Tanjiro, ha annunciato che il doppiaggio dell'intera trilogia Demons Slayer: Infinity Castle è concluso, lasciando intuire un possibile anticipo nell'uscita dei prossimi film.

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre - Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, registrando risultati che stanno superando le aspettative e battendo record storici dell'animazione.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, pubblicato il nuovo poster della versione IMAX del film anime; 'Demon Slayer: Infinity Castle' frantuma ogni record in Giappone.

The first installment in Demon Slayer's Infinity Castle film trilogy has been released in Japan as of July 18, completely crushing the box office just days after its debut.

Demon Slayer Infinity Castle fa già la storia: è un primo giorno da record in Giappone! - Il nuovo film di Demon Slayer debutta con numeri da capogiro e si appresta a diventare uno dei maggiori successi nella storia del cinema d'animazione.