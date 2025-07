Delusioni mondiali per l' Italia a Tbilisi | spada maschile e sciabola femminile fuori dal podio

Eliminati Davide Di Veroli e Matteo Galassi nei quarti, così come Michela Battiston negli ottavi. Domani in pedana la squadra del fioretto donne.

