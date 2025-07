Delitto di Garlasco l’impronta 33 fra sangue e dubbi Il legale dei Poggi | Visto? Serve una perizia

Garlasco (Pavia) – “Quanto affermato dai consulenti della difesa di Stasi dimostra che sarebbe stato doveroso da parte della Procura accogliere la nostra richiesta d i far estendere dal Gip l’incidente probatorio anche all’impronta 33”. L’avvocato G ian Luigi Tizzoni, che col collega Francesco Compagna assiste la famiglia Poggi, non commenta neppure le conclusioni della consulenza della parte ‘avversa’. Ma prosegue invece nello scontro con la Procura, dopo il precedente atto nell’udienza di mercoledì, già reso palese quando lo scorso 2 luglio aveva ricevuto il duro e perentorio rigetto della richiesta e reso noto il deposito della loro consulenza di parte in contrasto con gli esiti dei consulenti della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, l’impronta 33 fra sangue e dubbi. Il legale dei Poggi: “Visto? Serve una perizia”

In questa notizia si parla di: garlasco - impronta - poggi - delitto

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - (Adnkronos) – Andrea Sempio non si difende e così la Procura di Pavia passa all’attacco e svela il quarto elemento nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, è giallo sull'impronta 44 mai considerata - Si trova perpendicolare all'impronta papillare 33 sul muro ma per il consulente dei Poggi è la strisciata di una bicicletta.

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, cosa non torna: l’impronta 33, il ruolo di Sempio e il Dna di “ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi https://lastampa.it/milano/2025/07/26/news/delitto_garlasco_impronta_sangue_sempio_ignoto_3_ris-15247927/?ref=twhpv… Vai su X

Il delitto di #Garlasco: “È di Andrea #Sempio ed è intrisa di sudore e sangue l’impronta trovata accanto al corpo di Chiara #Poggi”. Lo dice la relazione... Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, i consulenti di Stasi sono certi: L'impronta vicino a Chiara Poggi è di Sempio; La foto di classe di Garlasco, caccia a Ignoto 3 tra gli ex compagni di Andrea Sempio e Marco Poggi; Delitto di Garlasco, nominato il perito dattiloscopista per le impronte sulla spazzatura in casa di Chiara….

Delitto di Garlasco, cosa non torna: l’impronta 33, il ruolo di Sempio e il Dna di “ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi - Ora la palla passa al Ris di Cagliari e ai risultati della Bloodstain Pattern Analisys ... Lo riporta msn.com

Delitto di Garlasco, l’impronta numero 33 «è una traccia mista di sangue e sudore» - I tre consulenti di Stasi hanno fatto una simulazione replicando i test dei Ris nel 2007 e accusano Andrea Sempio ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it