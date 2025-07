Defibrillatore in farmacia | Strumento salva-vita a tutela dei cittadini

Dal comando della polizia locale di via D’Annunzio alla farmacia comunale di via Battisti: il comandante William Rossini e il sindaco di Pero, Antonino Abbate hanno consegnato all’Amministratore unico della Farmacia comunale di Pero, Elisabetta Conte, il defibrillatore di proprietĂ del Comune. Il dispositivo era stato donato all’Amministrazione dall’associazione "In Campo con il Cuore", in occasione della partita di calcio Nazionale artisti Tv che si era disputata lo scorso settembre nello stadio di Pero. In questi mesi il defibrillatore era stato posizionato nella palazzina del comando di polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Defibrillatore in farmacia: "Strumento salva-vita a tutela dei cittadini"

San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico - L'uomo lamentava dalla sera prima un dolore al braccio e al petto e doveva fare un elettrocardiogramma.

Rubato defibrillatore vicino alla farmacia, la condanna sui social: “Non si può giocare con la salute” - Il defibrillatore che era stato collocato nella teca in via Turati, a Palma di Montechiaro davanti alla farmacia Miceli, è stato rubato.

