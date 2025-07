DaziVon der Leyen a Trump | tocca a noi

19.03 "Non vedo davvero l'ora di affrontare le discussioni che avremo ora. I nostri staff hanno già fatto parte del lavoro più impegnativo, ma ora tocca a noi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al presidente Usa Trump, in un punto stampa prima del colloquio in Scozia per un possibile accordo commerciale. "Se avremo successo, penso che sarà l'accordo più grande mai concluso", ha aggiunto. E come Trump vede al 50% la probabilità di raggiungere l'intesa, ora "si tratta di riequilibrare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Macron e von der Leyen sfidano Trump sulla ricerca. Il summit a Parigi - Parigi. Gli applausi più convinti delle circa ottocento persone presenti oggi al Grande anfiteatro della Sorbona nel quadro di “Choose Europe for Science”, il summit.

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Iniziato l'incontro sui dazi, Trump: Buone chance di risultati, Europa deve aprirsi agli Usa - Aggiornamento del 27 Luglio delle ore 18:34; Dazi Usa, Trump-von der Leyen: sarà accordo più grande di tutti. LIVE; Dazi, l’incontro Trump-von der Leyen. Il leader Usa: “Ancora 3-4 punti da risolvere per l’accordo”.

Dazi Usa-Ue, l'incontro tra Trump e von der Leyen - "La scadenza del primo agosto vale per tutti", ha detto il presidente Usa in Scozia al fianco della presidente della commissione Ue (ANSA) ... Da ansa.it

Dazi, al via l'incontro Trump-Von der Leyen - Il presidente americano, che ha passato la mattinata a giocare a golf nel suo campo di Turnberry, in Scozia, ha iniziato alle 16. Scrive msn.com