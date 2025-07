DaziTrump | non più bassi 15% per l' Ue

18.26 "Ursula ha fatto un gran lavoro per l'Ue, non per noi". Così il presidente Usa Trump in Scozia prima del colloquio sottolineando che "è un onore vedere la presidente della Commissione Ue". Sarà l'accordo "più grande di sempre". Trump anticipa di non avere intenzione di abbassare i dazi per l'Ue "oltre il 15%" e precisa che i dazi sui prodotti farmaceutici non fanno parte dell'accordo di oggi". "Ci sono ancora tre, quattro punti da discutere ma si tratta di equità". La possibilità di un'intesa è "50 a 50". Resta scadenza 1° agosto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

