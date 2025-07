Dazi Von der Leyen ha convinto Trump | Tariffa unica al 15% e zero tasse su prodotti agricoli e farmaci

"Il 15% non è da sottovalutare, ma è il massimo che siamo riusciti a ottenere", ha spiegato la presidente della Commissione Ue sottolineando però come l'accordo preveda anche la diminuzione delle tariffe sul settore dell'automotive e l'esclusione di alcuni settori strategici dalla tassazione aggiuntiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Von der Leyen ha convinto Trump: “Tariffa unica al 15% e zero tasse su prodotti agricoli e farmaci”

In questa notizia si parla di: dazi - leyen - convinto - trump

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Von der Leyen: Pronti a negoziare sui dazi con gli USA, ma con un pacchetto concreto - Sulla lista delle contromisure, noi siamo stati trasparenti fin dall'inizio abbiamo sempre detto di preferire la soluzione negoziata ma che eravamo pronti a agire per proteggere i nostri interessi.

Ursula von der Leyen, sui negoziati con Trump sui dazi: “Alla Casa Bianca solo per accordarmi” - In una recente conferenza stampa, Ursula von der Leyn, presidente della Commissione UE, ha voluto chiarire la situazione con Donald Trump.

Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo. L’Eur Vai su Facebook

Von der Leyen chiama Trump, nuova giravolta sui dazi: sospesi fino al 9 luglio; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Roma rilancia sull’Ucraina, Trump sfida l’Europa.

Trump e Von der Leyen annunciano intesa sui dazi al 15%: "L'accordo più importante di sempre" - Ce l’abbiamo fatta , è l’ accordo più importante di sempre ». msn.com scrive

Dazi Usa-Ue, incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia. Tycoon: "Tariffe non saranno più basse del 15%" - L'Ue spera di ottenere un accordo che disinneschi le tensioni commerciali scatenate dall'imposizione di dazi da parte della casa Bianca, con la minaccia di un dazio generale Usa sui prodotti europei ... Lo riporta msn.com