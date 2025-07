Dazi Usa vicino l’accordo con l’Ue Trump | Non abbasserò i dazi sotto il 15% Ed esclude il settore farmaceutico

Roma, 27 luglio 2025 – Mentre i riflettori sono puntati sulla bilaterale che oggi si svolgerà, su invito del presidente Usa Donald Trump, in visita in Scozia, con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo ricostruzioni di stampa a livello tecnico le trattative sui dazi per l’Unione europea sono quasi al fotofinish. Il Finacial Times riporta che ieri sera erano ancora in corso contatti tra segretario di Stato Usa al commercio Howard Lutnick e ‘alti funzionari’ della Ue per trovare un’intesa su tre settori chiave: acciaio, auto e farmaceutica. Sono quattro mesi che Usa e Unione Europea trattano sul nodo dei scambi, che hanno avuto un controvalore da 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi Usa, vicino l’accordo con l’Ue. Trump: “Non abbasserò i dazi sotto il 15%”. Ed esclude il settore farmaceutico

