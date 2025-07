Dazi Usa-Ue Frescobaldi | Al 15% per vino danno da 317 milioni di euro

(Adnkronos) – Accordo sui dazi Usa-Ue, l’Unione italiana vini vede “il bicchiere mezzo vuoto”.”Il danno che stimiamo per le nostre imprese è di circa 317 milioni di euro cumulati nei prossimi 12 mesi” dice il loro presidente Lamberto Frescobaldi in seguito all’intesa tra la Commissione europea e l’amministrazione Trump per l’applicazione di tariffe al 15% . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi Usa-Ue, Frescobaldi: “Al 15% per vino danno da 317 milioni di euro”

In questa notizia si parla di: dazi - danno - milioni - euro

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Per gli Stati Uniti sono progressi sostanziali. E c’è da crederci, vista la portata dell’accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che ha preso forma nel fine settimana, mandando immediatamente in euforia i mercati di mezzo mondo.

Dazi, Spini: “Un danno per l’Italia e la Toscana” - Firenze, 12 maggio 2025 - “La Toscana è una regione che sarebbe particolarmente danneggiata dai dazi Usa per i positivi risultati delle sue esportazioni verso quel Paese.

Dazi al 45% sul Parmigiano Reggiano. “Queste manovre Usa sono un danno enorme” - Reggio Emilia, 14 luglio 2025 – Non solo è uno dei prodotti alimentari più pregiati, e apprezzati, sul territorio nazionale; il Parmigiano-Reggiano è anche in prima fila tra le eccellenze italiane esportate nel mondo, in particolare negli Usa.

Imprese italiane in allarme rosso per gli effetti dei dazi annunciati dagli Stati Uniti. Secondo Confindustria si rischia un danno di quasi 40 miliardi di euro per le nostre esportazioni. Stellantis far sapere di avere giĂ perso 300 milioni Vai su X

Reggio Emilia, la Corte dei Conti indaga su presunto danno erariale da 625mila euro. ? Nel 2016 il Comune siglò un accordo con l’Autofficina Corradini per chiudere un contenzioso da 2,7 milioni. Secondo la Procura contabile, l’accordo avrebbe causato Vai su Facebook

Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il piĂą grande mai raggiunto - Uiv: dazi al 15% per vino significano danno da 317 milioni di euro; Accordo dazi Usa-Ue, l'Unione italiana non brinda: Danno da 317 milioni di euro; DAZI AL 30%: DANNI ALLE IMPRESE VENEZIANE PER 350 MILIONI DI EURO.

Uiv: dazi al 15% per vino significano danno da 317 mln di euro - (askanews) – “Con i dazi al 15% il bicchiere rimarrà mezzo vuoto per almeno l’80% del vino italiano. Segnala askanews.it

Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia - I dazi americani penalizzano i paesi europei con una forte esposizione commerciale verso gli Stati Uniti, come la Germania e l’Italia. Secondo ispionline.it