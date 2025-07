Dazi Usa? La strategia è puntare all’ASEAN

“È una storia che si ripete e, come più frequentante avviene con il ‘cambio delle rotte’ nel settore dell’Oil&Gas, anche nel commercio internazionale più in generale, sulla soglia di una guerra globale, ci si accorge delle necessità di mercati alternativi, fino a quel momento trascurati, solo quando quelli principali sono all’improvviso venuti meno anche per cause indipendenti dalla propria volontà ”. È quanto afferma Nunzio Bevilacqua giurista d’impresa ed esperto di economia internazionale riguardo alle alternative e possibili contromisure ai pesanti dazi che, presumibilmente, saranno imposti dagli Stati Uniti da inizio Agosto di quest’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi Usa? La strategia è puntare all’ASEAN

