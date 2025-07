Dazi Usa | La scadenza del primo agosto non sarà prorogata Trump | Accordo con l’Ue? 50-50

“ Nessuna proroga, nessun periodo di grazia: il 1° agosto sarà la data in cui entreranno in vigore i dazi. La dogana inizierà a riscuotere il denaro”. Dopo la dichiarazione rilasciate a Fox News dal segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, l’incontro tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen diventa ancora più decisivo per scongiurare una guerra dei dazi tra Usa e Unione Europea. La presidente della Commissione incontrerà il tycoon a Turnberry, in Scozia, alle 17.30 italiane. Della delegazione Ue faranno parte anche il commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, nonché Björn Seibert, Sabine Weyand e Tomas Baert. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

