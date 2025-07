Dazi Usa e Ue | c’è l’accordo Tariffe al 15% Cosa cambia adesso

Il giorno dell'accordo sui dazi tra Usa e Ue è arrivato: tariffe al 15%. E' stata una lunga giornata, il presidente americano, che ha passato la mattinata a giocare a golf nel suo campo di Turnberry, in Scozia, ha iniziato alle 16.30 (17.30 italiane) il suo incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Ursula ha fatto un gran lavoro per l'Ue, non per noi", ha detto Donald Trump prima del colloquio sottolineando che "è un onore vedere la presidente della Commissione europea". Dal canto suo, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: "Ora tocca a noi. Se avremo successo sarĂ l'accordo commerciale piĂą grande mai raggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Usa e Ue: c’è l’accordo. Tariffe al 15%. Cosa cambia adesso

