Dazi Usa e Ue | c’è l’accordo per tariffe al 15% Ecco cosa cambia adesso

Il giorno dell'accordo sui dazi tra Usa e Ue è arrivato: tariffe al 15%. "Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta”. Lo hanno affermato il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando con una conferenza stampa congiunta in Scozia un accordo sul nodo dei dazi commerciali. Il presidente Usa ha voluto sottolineare come "l'accordo con Ue porterĂ molta unitĂ e amicizia". Tuttavia qualche nota stonata arriva per acciaio e alluminio, infatti per queste materie non cambieranno le tariffe e resteranno al 50%: “è una questione che non sarĂ modificata”, ha detto Trump dopo l’incontro con la presidente della Commissione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Usa e Ue: c’è l’accordo per tariffe al 15%. Ecco cosa cambia adesso

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - tariffe - ecco

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Buongiorno da AgorĂ Estate. Gaza: Stati Uniti contro Hamas: la tregua si allontana. Dazi: Europa e Trump cercano un accordo. Quanto costeranno le tariffe USA agli italiani? Commenta qui la puntata. #AgoraEstate #AgoraRai Vai su Facebook

Dazi, Ue e Usa vicini a un accordo sul 15%. Ecco i vantaggi per l’Europa, a partire dall’auto; Dazi Usa, Trump annuncia: Lettere per informare i Paesi sulle tariffe; Dazi, il 9 luglio finisce la pausa voluta da Trump. Ecco cosa potrebbe succedere.

Dazi Usa, tariffe al 15% per l'Ue: raggiunto accordo Trump-von der Leyen. Donald: «Intesa che porterà unità e amicizia» - Grande attesa per l'incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen in Scozia, previsto oggi pomeriggio, ore 17:30 (16:30 ora locale) presso il Golf Club di Turnberry per ... leggo.it scrive

Dazi: raggiunto accordo Usa-Ue, tariffe al 15% - Dazi: il presidente americano Trump ed il presidente della Commissione dell'Ue annunciano di aver raggiunto un accordo con l’Unione europea ... Lo riporta strettoweb.com