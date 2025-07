Dazi Usa al 15% accordo raggiunto tra Trump e von der Leyen

Il presidente degli Usa Donald Trump e quella della Commissione europea Ursula von der Leyen si sono incontrati nel golf club di Turnberry, in Scozia, per discutere dell’accordo sui dazi. I due hanno raggiunto un’intesa per dimezzare le tariffe doganali minacciate dagli Stati Uniti, portandole al 15%. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli dell’accordo. Per il momento però sembra chiaro che i prodotti farmaceutici saranno esclusi dall’accordo e avranno una tariffa propria. Non è chiaro se ci saranno quote di importazioni esenti da questi dazi. Situazione simile anche per le automobili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi Usa al 15%, accordo raggiunto tra Trump e von der Leyen

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - raggiunto - trump

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

#Dazi Raggiunto un accordo #Usa-#UE. #Trump e #VonderLeyen annunciano tariffe al 15%. Trump ha precisato che restano invariati quelli sull'acciaio. Fuori dall'accordo anche farmaceutica e semiconduttori. L'Europa inoltre investirĂ 600 mld negli Usa e a Vai su X

Gli Stati Uniti e il Giappone hanno trovato un accordo commerciale che porterĂ i dazi al 15%, piĂą alti di quelli attuali ma inferiori a quelli minacciati (25%). Trump ha parlato anche di un maxi-investimento giapponese da 550 miliardi e di una joint venture sul ga Vai su Facebook

Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il piĂą grande mai raggiunto - Meloni: considero positivo l'accordo Ue-Usa; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE.

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. Secondo tg24.sky.it

Dazi Usa, tariffe al 15% per l'Ue: raggiunto accordo Trump-von der Leyen. Donald: «Intesa che porterà unità e amicizia» - Grande attesa per l'incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen in Scozia, previsto oggi pomeriggio, ore 17:30 (16:30 ora locale) presso il Golf Club di Turnberry per ... Da leggo.it