Dazi Trump-von der Leyen | oggi l’incontro in Scozia

Vestito di nero, con il classico cappellino bianco con la scritta ‘Usa’, alla guida di un golf cart. Così Donald Trump ha trascorso il sabato nel suo resort con campo da golf a Turnberry, in Scozia. In compagnia del figlio Eric e dell’ambasciatore Usa in Gran Bretagna, Warren Stephens, ha giocato le prime nove buche, per poi fermarsi a pranzo e riprendere nuovamente con altre nove. Oggi pomeriggio l’incontro Trump-von der Leyen. Proprio la località dell’ Ayrshire meridionale, nel sud-ovest della Scozia, dove si trova lo storico campo da golf acquisito dalla famiglia Trump nel 2014, farà da cornice oggi pomeriggio all’incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump-von der Leyen: oggi l’incontro in Scozia

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

