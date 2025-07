Dazi Trump | possibilità intesa con Ue 50% penso ci vorrà un’ora

Roma, 27 lug. (askanews) – “Penso che le possibilità” di fare un accordo sui dazi commerciali con la Ue “siano 50 a 50. Vorrei fare un accordo ma è 50 a 50”. Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, nella conferenza stampa all’inizio della bilaterale in Scozia con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Trump non è voluto entrare nei dettagli, ma ha precisato che la questione più critica “è l’equità”. “Penso che ci vorrà circa un’ora. È complicato ma non così complicato”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

