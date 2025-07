Dazi Trump e von der Leyen trovano l' accordo sul 15% | Su acciaio e alluminio non cambierà nulla

Siglata in Scozia l'intesa tra Usa e Ue. Bruxelles effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Stati Uniti e acquisterà 750 miliardi di dollari di energia e armi. Meloni: "Bene ma devo vedere i dettagli". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump e von der Leyen trovano l'accordo sul 15%: "Su acciaio e alluminio non cambierà nulla"

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

