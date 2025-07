Dazi Trump e Von der Leyen hanno un accordo | Tariffe al 15% è la più grande intesa mai raggiunta

Secondo quanto finora trapelato, l'intesa prevede anche l'acquisto di armi americane da parte dell'Europa. Sembrerebbe, invece, che l'aliquota al 15% escluda i settori dell'acciaio e dell'alluminio, dove invece la tariffa resterà al 25%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump e Von der Leyen hanno un accordo: “Tariffe al 15%, è la più grande intesa mai raggiunta”

