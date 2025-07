Dazi Trump e Von der Leyen annunciano l'accordo tra Stati Uniti e Ue | Tariffe al 15%

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto l'intesa tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sui dazi. L'accordo, annunciato oggi dopo il bilaterale in Scozia, prevede tariffe base al 15% mentre per acciaio e alluminio "non cambierà nulla", ha riferito il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump e l'annuncio sui Dazi dopo l'incontro con von der Leyen: «Accordo sul 15% con l'Ue, intesa più grande mai raggiunta»; Trump prima del vertice con von der Leyen: «Non abbasserò i dazi all’Ue oltre il 15%»; Dazi, Trump e von der Leyen “50% di possibilità di raggiungere un accordo tra Usa e Ue”.

