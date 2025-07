Dazi Trump e Von der Leyen annunciano l’accordo tra Stati Uniti e Ue | Tariffe al 15%

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto l'intesa tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sui dazi. L'accordo, annunciato oggi dopo il bilaterale in Scozia, prevede tariffe base al 15% mentre per acciaio e alluminio "non cambierà nulla", ha riferito il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

