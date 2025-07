Dazi Trump annuncia l’accordo con l’Unione Europea | accordo al 15% ma con delle clausole

Un’intesa che segna una svolta nei rapporti economici tra Stati Uniti e Unione europea. Dopo settimane di trattative riservate, è stato annunciato un accordo commerciale che mira a ridurre le tensioni sui dazi e ad avviare una nuova fase di collaborazione economica tra le due sponde dell’Atlantico. Secondo quanto riferito dalle autoritĂ coinvolte, l’intesa prevede una tariffa fissa al 15%, frutto di una mediazione condotta direttamente dal presidente americano Donald Trump e dalla presidente della Commissione europea. L’obiettivo dichiarato è quello di riequilibrare la bilancia commerciale, favorendo un flusso piĂą stabile e trasparente di scambi tra le parti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi, Trump annuncia l’accordo con l’Unione Europea: accordo al 15% ma con delle clausole

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - unione - europea

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

#Dazi, #Trump: "C'è il 50% di possibilità di trovare un accordo con l' #UnioneEuropea" Vai su X

#Dazi, #Trump: "C'è il 50% di possibilità di trovare un accordo con l' #UnioneEuropea" Vai su Facebook

Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il più grande mai raggiunto - Von der Leyen: bene che ci sia accordo; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue. DIRETTA; Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con l’Ue, è imponente». Concordati dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio.

Dazi: Trump, se sara' accordo con Ue lo sapremo tra un'ora, non saranno sotto 15% (RCO) - Settore farmaceutico escluso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com

Dazi Usa, tariffe al 15% per l'Ue: raggiunto accordo Trump-von der Leyen. Donald: «Intesa che porterà unità e amicizia» - Lo ha detto Donald Trump dopo l'incontro con Ursula von der Leyen in Scozia. Segnala leggo.it